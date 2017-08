Bigfoot Junior (in digital 3D)

Bis jetzt hat der 12-jährige Adam nicht gewusst, wer sein richtiger Vater ist. Und darum ist er vor Kurzem aufgebrochen, ihn zu finden. Und dann lüftet er tatsächlich das lange gehütete Familiengeheimnis: Sein Vater ist kein Geringerer als der legendäre Bigfoot. Zuerst ist Adam richtig richtig geschockt: sein Vater ein am ganzen Körper behaartes, affenartiges, wenn auch auf zwei Beinen laufendes Wesen, das in den Wäldern lebt? Adam kann es nicht fassen. Doch dann entdeckt er, dass sein Erbe nicht nur Nachteile mit sich bringt. Denn er erkennt, dass er wie sein Vater superstark ist, mit Tieren sprechen kann und sich im Wald so wohl fühlt, wie noch nirgendwo zuvor. Unglücklicherweise ist das Unternehmen HairCo zurzeit hinter Bigfoot her. Zwielichtige Wissenschaftler wollen Adams Vater fangen, um Experimente mit seiner DNA durchzuführen. Das muss verhindert werden. Vater und Sohn gehen gemeinsam auf die Flucht…