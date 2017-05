Bijou Igitt - Bob Ross Effect

Bijou Igitt | Mecker-Punk | Hamburg Gehobener Deutsch-Punk aus Hamburg. Jaja, ich bin mir sicher die haben ganz viel Turbostaat, Oma Hans und Hansi Hinterseer gehört. Die klingen sicher wie… Ne, nicht wirklich! Die klingen halt so wie Bijou Igitt klingt! Für Fans von: Bijou Igitt. Kommt rum, gibt paar Songs von der Dodo-Platte… und von der Neuen (!!!) ebenfalls. Das Ganze ist auch interessant für Leute, die wissen wollen wo Jan B. seine Ideen herbekommt. Bob Ross Effect | Indie-Punk | WürzburgDie Boys haben anscheinend Bayern-Alpha in ihrer Favoriten-Liste eingespeichert - why not?! Hm, mich würde jedoch eher interessieren wie so ein Salvador Dali Effect ausschauen würde? Naja, hier jedoch eher unpassend, da die Jungs mit surrealistische Traumwelten nix am Hut haben. Bleiben wir straight, bleiben wir beim Bob Ross Effect. Es gibt feinsten Indie-Punk aus der Hood. Bock!

Konzert findet in der Studiobühne statt!