Bildbearbeitung von Reise- und Urlaubsfotos

Sie haben eine Reise unternommen und nach der Rückkehr erklären Sie Ihren Freunden beim Betrachten: „In der Realität sah alles viel schöner aus". Schuld daran sind nicht Sie, sondern die Limitierungen der Kamera, denn sie ist bei Weitem nicht so gut wie das menschliche Auge!

Um möglichst realitätsgetreue Fotos zu erhalten, führt kein Weg an der Bildbearbeitung vorbei. Wie beim Würzen von Speisen können Sie bei der Bildbearbeitung entscheiden, wie weit Sie gehen wollen und wie lange es Ihnen „schmeckt“. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie mit einfachen Mitteln und schnell Ihre Bilder wesentlich verbessern – ohne dazu Photoshop erlernen zu müssen. Sie erfahren, wie Sie bereits auf der Reise einen Großteil der Bildbearbeitung erledigen können, mit einem leichten Tablet und kostenlosen Programmen. Anhand von Live-Bildbearbeitung erklärt Andreas Martin, worauf er bei der Bildbearbeitung achtet. Für den Feinschliff Ihrer Fotos zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hause am PC gibt.

Fotoseminar mit Andreas Martin

Veranstalter: Olaf Krüger

Vorverkauf: www.reservix.de / Vorverkaufsstellen

Nähere Informationen und weitere Live-Reportagen: www.traumundabenteuer.com