× Erweitern Bilder einer Ausstellung - Sinfoniekonzert

In diesem Konzert werden Bilder zu Klang und Klang regt die Phantasie der Bewegung und der daraus resultierenden Bilder an.

Nachdem die berühmten "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgki bereits am 6. Oktober 2017 in ihrer Originalfassung für Klavier solo in der Stadthalle Balingen zu hören sind, präsentieren die arcademia sinfonica die inzwischen ebenso berühmte Instrumentierung für großes Orchester, von Maurice Ravel umrahmt von zwei Werken, die - ursprünglich als Ballett komponiert - mittlerweile auch die großen Konzertsäle erobert haben.

Maurice Ravel: Bolero | Modest Mussorgski: Bilder einer Ausstellung | Igor Stravinski: Petruschka