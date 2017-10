Bilderbuch-App: Die große Wörterfabrik

Im Land der großen Wörterfabrik muss man die Wörter kaufen und schlucken, bevor man sie aussprechen kann. Auch Paul hätte gerne ein paar Wörter, die er der hübschen Marie schenken kann. Doch dazu müsste er viel Geld ausgeben ... Mit Tablets könnt Ihr Agnès de Lestrades poetische Geschichte über den Wert der Sprache entdecken und per Fingertipp spielerisch in die Welt der Wörter eintauchen. Wir überlegen, welches unsere Lieblingswörter sind, und übersetzen sie in andere Sprachen.