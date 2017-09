Eva Eckstein zeigt "Hier kommt Doktor Do!" im Bilderbuchkino für Kinder ab 3 Jahren.

Montag ist Hühneraugentag bei Doktor Do. Das Wartezimmer ist voller gackernder Hühner, da werden er und Schwester Lisbeth zu einem Notfall gerufen: Kuh Matilde macht Sitzstreik auf einem Baum, und der Bauer ist ratlos. Nun ist Doktor Do gefragt. Wie gut, dass Doktor Do und Arzthelferin Lisbeth immer eine Idee haben, was den Patienten helfen könnte. So braucht niemand Angst vor einem Besuch beim Arzt zu haben... Eva Eckstein liest das lustige Bilderbuch von Katja Reider und Gergely Kiss. Karten gibt es in der Stadtbücherei 07123 92 51 40.