Der zweifache Grammy-Gewinner Bill Laurance ist Gründungsmitglied von Snarky Puppy. Er erfüllte sich mit dem ausverkauften Konzert in der Londoner Union Chapel einen Lebenstraum, den er nun mit der Veröffentlichung des Albums und der DVD Ende 2016 bei GroundUp/Universal mit der Welt teilen wird.

Das Album und die DVD zeigen die hoch energetische Performance von Bill Laurance (Keyboards) mit seinen Band-Kollegen Michael League (Bass) und Robert “Sput” Searight von Snarky Puppy sowie dem Percussionisten Felix Higginbottom und dem West Side Trio – Annie Tangberg (Cello), Isabella Petersen (Viola) sowie Vera Van Der Bie (Violin).

“Ein Live-Auftritt ist etwas komplett anderes als eine Aufnahme im Studio”, sagt Laurance.

“Nachdem ich die Musik ausgiebig auf Tour gespielt hatte, kam in mir der Wunsch auf, die einzigartige Energie und Spontanität eines Konzerterlebnisses mit der Dynamik zwischen Band und Publikum in ein Album zu fassen. Die Musik ist komplett frei von Overdubs und spiegelt die Frische der Live-Interpretation wider.“

„Das Publikum trug seinen Teil zu der inspirierenden Performance von ‚Live at Union Chapel‘ bei”, sagt Laurance. „Die Stimmung hat uns förmlich abheben lassen und dazu inspiriert, eine der erinnerungswürdigsten Konzerte der Tour zu spielen.”

Im BIX wird man an diesem Abend in den Genuss kommen, dieses Live-Feeling zu erleben! Zwar in anderer Besetzung (s.u.), aber nicht minder mitreißend!

Bill Laurance hat mit vielen preisgekrönten Projekten den gesamten Globus bereist. Der Multi-Instrumentalist und Produzent wurde bereits von The Guardian als “Jazz Maestro” betitelt. Laurance ist sicherlich am meisten als Gründungsmitglied von Snarky Puppy bekannt, jenem Kollektiv aus Brooklyn, mit dem er bereits zwei Grammys gewann und auch schon das BIX beehrte!

2015 wurde er von JazzFM mit dem “breakthrough award” ausgezeichnet. Dieses Jahr ist er bei den britischen MOBO awards als “Best Jazz Act” nominiert.