Angelica Tittel liest "Nachtangeln" für Kinder von 4 bis 6 Jahren im Bindhof in Neuhausen.

Ben bleibt mit seinem großen Bruder alleine zuhause. Die Eltern gehen aus. So ganz wohl ist Ben dabei nicht. Aber Alex erklärt ihm, dass man alles darf, wenn die Eltern weg sind. Zum Beispiel zum Nachtangeln zu gehen. Was man da macht und wie das geht? Angelica Tittel verrät es Kindern von 4 bis 6 Jahren in der Laububengeschichte von Oliver Scherz aus dem Buch „Ben“.