Es wird wieder ein legendäres Biochemikerfest unter dem Motto -Pokémerase- Gotta synthesize ´em all!- im Institut geben. Alles was ihr daran schätzt und liebt wird wieder am Start sein: Reagenzglasshots, Essen vom Grill, gutes Bier, starke Musik und die gewohnt günstigen Cocktails.

Die Party findet ihr auf dem Schnarrenberg bei den Kliniken (Steigt am besten bei Uni-Kliniken Berg aus) und die Busse 5,17, 13, 19, 14 und viele weitere bringen euch hin.

Für Musikalische Unterhaltung sorgen auf zwei Floors DJs, Welche noch bekannt gegeben werden. Es wird Mixed Music, Rock, Elektro und vieles mehr geben, sodass für jeden was dabei ist.