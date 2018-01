Birds Nest - Herzog & De Mueron in China

BIRD’S NEST – HERZOG & DE MEURON IN CHINA (Schweiz 2008 | Regie: Christoph Schaub, Michael Schindhelm | 87 Minuten | FSK 0 | OmU) - Bauen zwischen zwei Kulturen, zwei architektonischen Traditionen, zwei politischen Systemen. J. Herzog und P. de Meuron entwarfen einerseits mit dem „National Stadium“ für die Olympischen Spiele ein Prestigeprojekt für den internationalen Auftritt Chinas, andererseits einen ganzen Stadtteil in der Provinzstadt Junihua für die ganz alltäglichen Bedürfnisse der Bevölkerung. Die Basler Stararchitekten entwickelten ihre Lösungen nicht im Elfenbeinturm, sondern in den Begegnungen und Reibungen vor Ort.