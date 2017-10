Birthday Special!

Der „Tuesday Jazz Report“ feiert heute seinen einjährigen Geburtstag! Unteranderem spielten hier Joe Gallardo, Stephan Zimmermann, Thomas Stabenow, Klaus Graf, Davide Petrocca, und viele mehr. In diesem Sinne: Happy Birthday & Let the Good Times Roll! Viviane de Farias wuchs in Rio de Janeiro und Los Angeles auf. Nach einer Karriere in der Klassik wandte sie sich immer mehr den Wurzeln Brasiliens und später dem klassischen Jazz zu. Viviane de Farias und André Weiß lernten sich im Frühjahr in Freiburg kennen und gewannen einen musikalischen Eindruck voneinander, als sie bei einem Konzert in Baden Baden im Kurhaus spontan einstiegen. Spätestens dann war klar, dass dieser Begegnung bald das erste gemeinsame Konzert folgen muss. Fabiano Pereira ist nicht nur ein hervorragender Gitarrist (unter anderem Barbara Dennerlein Trio), sondern auch ein begnadeter Sänger, der wie Viviane ein Spezialist im Latin Jazz ist. Zusammen wird ein Mix aus brasilianischen Standards sowie American Songbook Repertoire zum besten gegeben. Ergänzt wird die Band durch Joel Locher am Kontrabass und Marcel Gustke am Schlagzeug, zwei hochkarätige Begleiter und Solisten, und nicht unbekannte in der Reihe „Tuesday Jazz Report“! Viviane De Farias - Vocals Fabiano Pereira - Guitar/Vocals Joel Locher - Bass Marcel Gustke - Drums André Weiß - Piano

www.vivianedefarias.com

www.fabiano-pereira.de

www.marcelgustke.de