Humorvolles, Spannendes, und Unterhaltsames rund um die amerikanischen Songklassiker.

Die drei Vollblutmusiker von BitterGreen, allen voran die studierte und preisgekrönte Gitarristin Barbara Gräsle haben sie in ein neues Gewand gekleidet und mit viel Liebe zum Detail neu arrangiert. Andreas Mack am Akkordeon und Cajón, sowie Sänger Stephan Kalinke am Bass und Mandoline vervollständigen die originelle Besetzung.