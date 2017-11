Bittersüße Honigmandeln

Die „Bittersüßen Honigmandeln" versprechen einen jazzig-souligen Weihnachtsabend voller Geschichten und mit viel „Spirit", der Herz und Seele in Schwingung versetzt.Den Geschichtenerzählern verdanken wir Märchen, Mythen und Legenden, die von Schönem und Fröhlichem, aber auch von Furchtbarem und Schrecklichem berichten. In einem gemütlichen Parforceritt der weihnachtlichen Gefühle erzählt Jo Jung die Geschichten von Furcht und Faszination, von Gemüt und Sentiment, die uns dieses alljährliche Fest so ans Herz binden. Die bekannte Stimme aus Radio und Fernsehen (u. a. als „Förster Hubertus“ aus der SDR 3-Schwabensaga, als Stimme von „Nightmare before Christmas“, als „Alfred Adabei“ in der ARD und im Spielfilm „Frau nach Maß“) zieht uns mit seiner besinnlichen Achterbahnfahrt der Gefühle in den Bann.Für die musikalischen Momente mit Songs aus der Gospel-, Soul- und Jazzgeschichte ist Angelika „Angelize“ Bastians zuständig, die außerhalb ihrer weihnachtlichen Karriere auch Vocal Coach, Regisseurin, Texterin sowie Gründerin des Gospelchors „Voices Of Spirit“ ist.Jochen Scheytt studierte in Stuttgart Jazz- und Popularmusik. Er spielt seit vielen Jahren in zahlreichen Bands und Orchestern, im Friedrichsbau-Varieté, in Musicals (Miss Saigon, Tanz der Vampire), ist Mitglied der Landeslehrerbigband Baden-Württemberg und Beauftragter des Kultusministeriums für Jazz in den baden-württembergischen Schulen.Ulrich D. Schwarz studierte Cello in Freiburg, absolvierte zahlreiche klassische Konzerte (Soloauftritte, Orchester, Kammermusik), spielte im „Duo Bajancello“ und erteilt mit Begeisterung Musikunterricht.Jo Jung – ErzählerAngelika Bastians – GesangJochen Scheytt – PianoUlrich D. Schwarz – Cello