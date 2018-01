Uxbal lebt in der schäbigsten Ecke Barcelonas und verdient sein Geld, indem er den illegalen Straßenverkauf gefälschter Markenware durch Migranten organisiert und als Medium mit Toten Kontakt aufnimmt, was er sich teuer bezahlen lässt. Trotzdem ist er ein aufrechter Mann und ein guter Vater, dem nichts wichtiger ist, als seinen beiden Kindern Ana und Mateo eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Sie leben getrennt von der Mutter, die durch ihre psychische Labilität nicht für die Kinder sorgen kann. Dennoch verbindet Uxbal nach wie vor Liebe zu Marambra. Als er zudem erfährt, dass er Krebs in fortgeschrittenem Stadium hat, verbirgt er zwar dieses Geheimnis, unternimmt aber einen Versöhnungsversuch mit Marambra. Doch diese ist nicht in der Lage, die Kinder zu erziehen und ihnen Stabilität zu bieten. Die Familie zerbricht erneut.Weitere Schicksalsschläge treffen Uxbal. Seine Schützlinge, die illegalen Händler, fliegen auf und werden verhaftet, eine Gruppe chinesischer Schwarzarbeiter stirbt im Schlaf durch einen von Uxbal besorgten Gasbrenner. Von schweren Schuldgefühlen und dem Krebs geplagt, geht es Uxbal immer schlechter.