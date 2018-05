Das Blix Trio präsentiert Jazz und Evergreens aus alten und neuen Zeiten im Sound der „Roaring Twenties“. Ein höchst unterhaltsamer musikalischer Abend ist zu erwarten mit Musik von den 20er Jahren bis zu bekannten Film – und Musicalmelodien, Popklassikern und sogar deutschen Schlagern. Dabei erklingen viele Evergreens und Jazzstandards in ungewöhnlicher, aber sehr reizvoller Besetzung.

Gerhardt Mornhinweg hat den Ruf als herausragender Jazztrompeter Süddeutschlands. Stilsicher in allen Jazzrichtungen spielte er jahrzehntelang in verschiedenen Bands. Bandgründer Joachim Keck aus Heilbronn am sehr selten eingesetzten Bass-Saxofon schreibt die meisten Arrangements und ist im Cave bestens bekannt.

Gerhardt Mornhinweg Trompete

Joachim Keck Bass-Saxofon

Jörn Baehr Gitarre