Bix Sommer Bar - Grad Opening

An diesem Nachmittag und Abend eröffnen wir die BIX SOMMER BAR, die während der BIX Sommerpause jeweils Donnerstag bis Samstag Ende Juli und Anfang August (20.-22.07./ 27.-29.07./ 03.-05.08./ 10.-12.08) ab 17 Uhr für Sie köstliche, sommerliche Drinks und leckere, frische Speisen bereit hält! Zudem bieten wir in den nächsten Tagen und Wochen einige spannende Tastings und Verkostungen an!

Kessler präsentiert während dieser Zeit das gesamte Produktportfolio der Sektmarke - wie Kessler GOLD, Rosé Brut, Blanc Reserve, Cabinet Brut, Cabinet Sec, Hochgewächst Brut, Hochgewächs Rosé, Jägergrün Brut oder auch den hervorragenden Kessler Riesling Vintage 2013.

Jeder Gast erhält an diesem Abend ein Glas Sekt gratis!

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns auf den Sommer anzustoßen!