bix top act: Grant Stewart Quartet

Grant Stewart zählt weit über die Grenzen der USA hinaus zu den dynamischsten Interpreten der Bebop-Tradition, ausgezeichnet mit perfekter Technik und einem vollen, warmen Ton. Von 2008 bis 2012 wurde er vom führenden US-Jazzmagazin Down Beat durchgehend auf die Liste der „rising stars on the tenorsax“ gesetzt. Seine neueste CD „Live at Smalls“ erhielt 2013 den Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Besonderes Lob erhielt er auch für seine Aufnahmen von Duke Ellington-Klassikern und für die beiden CDs, die er mit seinem Saxofonkollegen Eric Alexander zusammen einspielte. Eine andere Scheibe aus Stewarts umfangreichem Katalog wurde 2008 von „All About Jazz New York“ in die Top Ten gewählt.

Bei seinem Auftritt im BIX trifft Grant Stewart in seinem Quartett auf drei hervorragende, europäische Kollegen: Fabio Miano zählt seit mehreren Jahrzehnten zu den herausragenden Pianisten Europas, Bassist Ignasi Gonzales ist ein gefragter Sideman für amerikanische Solisten wie Houston Person, Joe Magnarelli u. v. m. Der Schlagzeuger Bernd Reiter, Preisträger des Hans Koller Preises, des österreichischen Jazzpreises (2006), lebt in Paris und spielte bereits mit vielen Größen des Jazz‘ wie Charles Davis, Kirk Lightsey, Mundell Lowe, Steve Grossman, John Marshall, Andy KcKee, Claudio Roditi und Joe Haider.

Zusammen mit diesem hochkarätigen Quartett bietet Grant Stewart mitreißende und swingende Musik auf höchstem Niveau – einfach „Jazz at it’s best!“

Besetzung: Grant Stewart (sax); Fabio Miano (p); Ignasi Gonzales (b); Bernd Reiter (dr)

Mehr Infos unter: http://grantstewartjazz.com/