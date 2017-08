Black Avenue by Ray G

Black is black – grab your chic black clothes und ab damit zur Black Avenue. Hier übergeben wir heute das Zepter im KLANG|RAUM an DJ RayG & DJ Maaleek. No more words needed!!

★BLACK AVENUE DRINKS ★

Bis 24 Uhr einchecken und die ganze Nacht alle Longdrinks für 5€ erhalten!

★BLACK AVENUE LADIES ★

Freier Eintritt für Ladies bis 23 Uhr!

★BLACK AVENUE MIX CD´S´ ★

RAY G haut BLACK AVENUE Mix CD´s 4 free raus!

★BLACK AVENUE VERLOSUNG ★

Jetzt am Event “TEILNEHMEN” und 1 von 3 x CIROC + Beigetränken gewinnen.

KLANG|RAUM:

Black & Urban Music by DJ RayG & DJ Maaleek

KLUB|RAUM:

EDM, House, Electro TBA

FIESTA:

Party Tunes by TBA