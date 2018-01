Black Capricorn + Kröwnn

Diese gemischte Psychedelic Doom Metal Band, bestehend aus 2 Mädels an Bass und Schlagzeug und 2 Jungs an den den Gitarren, existiert seit 2007. Im November 2017 erschien ihr bislang viertes Studioalbum „Omega“! Zum ersten Mal nach 10 Jahren kommt das Quartett aus Cagliari, Sardinien, nun nach Stuttgart!

Mit im Gepäck haben sie ein Trio aus Venedig, ebenfalls mit Basserin und Schlagzeugerin, die Doom Metal machen mit sehr viel Power! Die Band existiert seit 2012 und hat sich inzwischen mit einigen Veröffentlichungen und Supportshows für bekanntere internationale Acts wie z.B. Red Fang auch einen guten Namen erspielt in der Doom- und Stonerrockszene! VVK

Vorverkauf (VVK) zzgl. Geb. an jeder CTS(eventim)-Vorverkaufsstelle in Deutschland oder beim Eventbüro Stuttgart (im Wittwer, 1. Stock / Schloßplatz).Versand per Post ebenso über www.eventbuero.comHardtickets bei Ratzer Records, Saturn, Flaming Star und Bonnie & Clyde in Stuttgart!

