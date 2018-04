Black Coffee im Kowalski - Support Saschko - zwei Floors

Ein Superlativ allein reicht nicht aus, um diesen Mann der Dance-Stunde zu beschreiben. Also addieren wir welche: Mann der Stunde, wie gesagt. DJ der letzten Jahre. Einer der wichtigsten Produzenten des Jahrzehnts. Gamechanger. Südafrikas finest Artist. Popstar. Liebe ins Haus-Bringer. Love-Spreader. Harmoniezeremonienmeister. Afro-House-Botschafter. Und so weiter.

Vorfreude 100. Ersma ein Kaffee. „Home Brewed“ natürlich, so der Titel eines seiner Alben.Black Coffees unglaublichen Weg säumen bislang Tausende von Gigs all around the world, fünf Alben, eine DVD und vor all...em Preise, Preise, Preise. Mehrmaliger Gewinner des South African Music Awards (SAMA) sowie dem renommierten DJ-Awards (Ibiza) („Breakthrough DJ“, 2015) und natürlich, Best Dressed Man im Men’s Health Mag. Wenn man auf sein Insta-Profil schaut, weiß man genau warum. Nkosinathi Innocent Maphumulo alias Black Coffee lived seinen Dream. Völlig verdient.Dabei begleiten ihn auf allen sozialen Kanälen mehrere Millionen Menschen. Wir dürfen eine Nacht lang live mitträumen. Endlich ist Black Coffee in Stuttgart. Zum ersten Mal. Natürlich im Kowalski. Für Freunde des Fusions-Sounds, der um die Jahrtausendwende bereits schon sehr groß war. Black Coffee bringt ihn zurück, diese Melange aus House, Dance, Afro-House, Lounge, Nu-Jazz. Vor ihm im Publikum: Smiling Faces everywhere. Welcome Black Coffee.

www.facebook.com/realblackcoffee

Line-Up

Black Coffee

Support Saschko

2nd Floor: Kosta Kritikos * Chamelio3000