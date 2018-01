Wenn Legenden und Ikonen der Gospel-Kultur aufeinander treffen, dann hat die Tournee 2017/2018 gerade frisch begonnen. Denn wie schon im letzten Jahr bereichern sie auch in 2018 wieder den Start in das neue Jahr. Wenn man also Gottes Engel singen hört, dann sind sie endlich wieder in Deutschland: die BLACK GOSPEL ANGELS.

Die BLACK GOSPEL ANGELS, die sich als Chor rund um die Gospel-Legende Queen Yahna und die Gospel-Ikone Rose Watson agieren, gehören zu den besten Gospel-Chören weltweit und konnten schon im letzten Jahr das Publikum mit ihrer besonderen Art begeistern. Denn nur bei diesem Chor verschmelzen der Glaube an Gott und die Liebe zur Musik zu einem Gottesdienst, der aus jeder Predigt, aus jedem Gebet, aus jeder Fürbitte ein musikalisches Meisterwerk macht. Mal leise und inspirierend wie ein Funke, mal sinnlich melodisch wie eine tanzende Flamme, mal explosiv und mitreißend wie ein Feuerwerk. So oder so: Die BLACK GOSPEL ANGELS begeistern ihr Publikum in jeder Tonlage, mit jedem Song, in jeder Kirche und in jeder Stadt. Und Nach ihrem großen Erfolg im letzten Jahr hat Rose Watson persönlich versprochen, noch mehr a-capella-Nummern in das kommende Programm mit aufzunehmen, da genau diese das Publikum bei der vergangenen Tournee immer wieder zu Standing Ovations veranlasst hat.

Kein Wunder, denn bei den BLACK GOSPEL ANGELS ist nicht nur jede einzelne Stimme für und in sich überzeugend, sondern auch auf magisch-wärmende Art darin perfektioniert, direkt unter die Haut zu gehen und das Innere zu erwärmen.. Genau das, was man in den kalten

Wintermonaten braucht, was der Seele gut tut, den Ohren schmeichelt und das Herz berührt. Wer also die amerikanischen Gottesdienste kennt, dem sei gesagt, die BLACK GOSPEL ANGELS sind noch viel, viel besser.

Dafür sorgt vor allem Rose Watson, unter deren Regie die BLACK GOSPEL ANGELS agieren. Sie ist die Ehefrau eines Bischofs in Virginia und in Folge dessen fest in den religiösen Tagesablauf ihrer Gemeinde eingebunden, leitet dort den Chor und versteht sich als Missionarin ihres Glaubens. Sie stand schon auf den größten Bühnen Europas im Scheinwerferlicht und konnte sowohl in zahlreichen Musical-Produktionen als auch mit ihren spirituellen Konzerten weltweite Erfolge feiern. Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2015 wurde sie sogar von US-Präsident Barack Obama und der First Lady geehrt.

Mit den BLACK GOSPEL ANGELS hat sie sich ihren persönlichen Traum erfüllt: Den Glauben und die Liebe zur Musik weit über die Grenzen Amerikas hinaus bekannt zu machen und für eindeutig mehr Schwung in den deutschen Kirchen zu sorgen.

Mit ihr auf der gemeinsamen Bühne: Gospel-Legende Queen Yahna, die als Tochter des Bischofs J. W. Dennison in der Kirche ihres Vaters mit der spirituellen Musik groß geworden und tief mit dieser verwurzelt ist. Auch sie blickt auf eine atemberaubende Karriere am New Yorker Broadway zurück und wurde anschließend durch ihre eigenen Gospelproduktionen auch in Europa bekannt und von der Presse sogar zur besten Darstellerin und Interpretin der Gospel-Ikone “Mahalia Jackson“ gekürt. Dementsprechend ist es jedes Mal ein bewegender Moment, wenn Queen Yahna ihre Stimme erklingen lässt, um Gottes Botschaft mit dem Publikum zu teilen. Oder wie es der amerikanische Botschafter in Deutschland formulierte: „Queen Yahna ist die wahre Botschafterin von Liebe und Frieden“.

Seien Sie also auch in Ihrer Stadt live bei dem einmaligen Konzert der Black Gospel Angels dabei und lassen Sie sich begeistern von fantastischen Stimmen, unvergleichlichem Charisma, purer Leidenschaft und vor allem von der gelebten Liebe zu Gott.