Black Lung (US)

BLACK LUNG starteten vor weniger als zwei Jahren als „Seitenprojekt“, nachdem Adam Bufano (git) und Elias Schutzmann (dr) von exzessiven Touren in Europa, Süd- und Nordamerika mit THE FLYING EYES zurück ins winterliche Baltimore kamen. Ein Rekordwinter mit Tiefsttemperaturen und meterhohen Schneewehen zwang die beiden in den Proberaum und man hatte ungewohnt viel Zeit, steckte voller Ideen und musikalischer Energie. Mit Dave Cavalier (git/voc) fanden sie das fehlende Glied, um wirklich Neues zu schaffen. Etwas, dass sich schnell besonders und anders anfühlte. Der Multiinstrumentalist und Sänger Cavalier teilt durchaus die Liebe seiner Mitstreiter zu schweren psychedelischen Gitarrensounds, bringt jedoch gewisse stilfremde Elemente mit, vor allem diese ungeahnte Leichtigkeit, Soul und Melodien, die ungeahnte Schattierungen in die tiefschwarze Welt von BLACK LUNG bringen. BLACK LUNG sind heavy, noisy, episch und treibend. Bluesrock der frühen 70er prallt auf Doom und Psychrock der Gegenwart, gleichzeitig kramen die beiden Gitarren in Schubladen mit der Aufschrift Dreampop und türmen mit leicht britischem Akzent noisig psychedelische Gitarrenwänden aufeinander, dass die Gebrüder Reid noch ein weniger blasser werden. Über all dem thront der Gesang von Dave Cavalier, zurückhaltend, aber gezielt zwischen ozzyesken Eskapaden und dünnhäutigem Soul, effektvoll und schwer vergleichbar.