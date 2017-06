Black Swift - Live

Sally Grayson, die Leadsängerin von Black Swift, hat schon viel gesehen und erlebt. Im ländlichen Amerika geboren reiste sie um die Welt um sich schließlich in Deutschland niederzulassen und ihre Band zu gründen.Black Swift vereint verschiedene musikalische Stile auf ihrem neuen Album „ SEE ME HUMAN“, die Bandbreite geht von Post-Punk über Desert-Rock bis hin zu psychedelischen Balladen.

Die Vielfalt ihrer Lebenserfahrungen spiegelt sich in ihrer Musik wieder. Die Songwriterin Sally Grayson wurden dem breiten Publikum bei „The Voice of Germany 2016“ bekannt und widmet sich nur wieder voll ihrer Band. Wir freuen uns auf die Albumpräsentation im Keller Klub.