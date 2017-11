Sally Grayson hat schon viel gesehen und erlebt. Geboren und aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof am Ufer des Lake Michigan, konnte sie die schwachen Umrisse von Chicago in der Ferne sehen – schon damals begann die Sehnsucht nach der Ferne. Country-Americana wehte aus dem Garagenradio der Familie, und eine Art spirituelle Musik, die schließlich in Rock-N'Roll und-Punk für Sally überging. Grayson interessierte sich schon im jungen Alter für Musik und Kunst, hatte aber auch eine starke Leidenschaft für die Bedürftigen und wollte für die soziale Gerechtigkeit kämpfen. So reiste sie schließlich nach Delhi, Indien, um sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern. Musik und Kunst halfen ihr oft das Erlebte zu verarbeiten und dokumentierten so nebenbei ihre gesamte Reise in Bild, Kunst und Musik. Nach dem Umzug nach Deutschland, gründete Sally Grayson ihre eigene Band „Black Swift“, benannt nach einem Vogel, der auf hohen, steilen Klippen sein Nest baut. Die Kritiker feierten das Debüt "The World Howls", welches im Jahr 2014 veröffentlicht wurde. Im Jahr 2016 dann hatte sie diverse Auftritte und Shows wie zum Beispiel auf Balcony TV, ihr viel beachteter TED x Talk "Die Bedeutung der Katharsis ". Einem breiteren Publikum wurde sie „THE VOICE of Germany” 2016 vorgestellt, wo sie im Team Fanta bis zu den Live Shows dabei war. Als Michi und Smudo von den Fantastischen Vier Sally fragten, was ihr persönliches Ziel sei, meinte sie: "Ich will mit Musik die Welt verändern." Und das nimmt man ihr mit jedem Wort ab!

www.sallygrayson.com

www.blackswiftmusic.com