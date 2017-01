× Erweitern M-Park Reutlingen

Hallo Reutlingen und Umgebung! Wir vom Black vs. Balkan Team gehen in die erste Runde und haben gleich ein mega Highlight für Euch!

SkennyBeatz & D Stylez, die Newcomer der Balkanszene, sind **live on stage ** am 17.2.2017 im Club Area14 (M-Park) in Reutlingen und werden den Club, gemeinsam mit DJ Unique und MC Suna, ordentlich zum Beben bringen! Freut Euch auf einen unvergesslichen Abend mit den angesagtesten Balkan & Black Beats!