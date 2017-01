Travyon Martin, Michael Brown, Sandra Bland, Philando Castile - diese Namen stehen mittlerweile nicht mehr allein für die tragisch beendeten Biografien einzelner Menschen. Sie sind auch zu Symbolen für das strukturelle Problem von Polizeigewalt gegenüber Schwarzen in den USA geworden. Die Aktivist*Innen hinter #BlackLivesMatter sind Teil einer wachsenden Bewegung in den USA, die nun rigoros die Anerkennung schwarzer Menschen- (und nicht mehr nur Bürger-) rechte einfordern. Die Amerikanistinnen Dr. Nicole Hirschfelder und Luvena Kopp werden am Di. 14.02. um 19:15 Uhr bei einem Vortrag im Deutsch-Amerikanischen Institut die Entstehung von #BlackLivesMatter nachzeichnen und darüber hinaus einzelne Protesttechniken, den Ruf nach Body Cams erklären und kritisch kommentieren.