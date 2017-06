× Erweitern New York Photographer: Michael K

Er gründete „Deep Purple“ und gilt als einer der größten Rock-Gitarristen aller Zeiten: Der legendäre Ritchie Blackmore steht mit seiner Band „Blackmore’s Night“ auf der Bühne des Calwer Klostersommers. Auf der Anniversary Tour zum 20-jährigen Bestehen der Band machen Blackmore & Co. im Hirsauer Kloster Station. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

„Blackmore’s Night“ wurden 1997 gegründet und spielen an Renaissance-Musik orientierte Songs. Die traditionell akustische Instrumentierung wird dezent mit modernen Instrumenten ergänzt. Blackmore hat sich vom riff-betontem Hard-Rock-Spiel abgewandt und spielt seine Gitarren nun hauptsächlich nach klassischer Schule. Der melodiöse Gesang von Candice Night, Ritchie Blackmores Ehefrau, ist mit moderner Folkmusik vergleichbar. Die Texte lehnen sich an alte Volkslieder oder moderne Folk-Songs an. Wenn Ritchie Lust dazu hat, packt er während eines Konzerts auch mal wieder seine E-Gitarre aus und spielt „Deep Purple“-Songs oder „Rainbow“-Klassiker, wie „Child in Time“, „Black Night“, „Woman from Tokyo“ oder „Burn“. Und: Auf fast jedem Album der Band und bei Konzerten waren bisher Cover-Versionen anderer großer Künstler zu hören. Die Band spielt live ausschließlich mit historischer Gewandung, oft auch auf Schlössern und Burgen – oder, wie in Hirsau, Klöstern. Häufig erscheint das Publikum zu den Konzerten ebenfalls in zeitgenössischer Kleidung. Candice Night und Ritchie Blackmore lernten sich 1989 bei einem Benefiz-Fußballspiel zwischen Angestellten einer Radiostation und „Deep Purple“ kennen. Zu der Zeit hatte Candice eine eigene Radioshow. Durch die gemeinsame Liebe zur Renaissancemusik kam bald die Idee, zusammen ein Projekt zu starten. Nachdem Candice Night ab 1993 im Background bei Ritchie Blackmores „Rainbow“ sang, begannen beide im Oktober 1996 mit den Aufnahmen zu „Shadow of the Moon“, dem Debütalbum von „Blackmores Night“.