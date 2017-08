× Erweitern Blacksheep Charity

Mit Eurem Eintrittsgeld unterstützt Ihr die Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“, die sich derzeit für die Erweiterung der Neonatologie in Heilbronn und damit für Babys, die einen schweren Start ins Leben haben, stark macht. Dafür erlebt Ihr erlebt einen Abend nach dem Vorbild einer Night of the Proms, mit herausragenden Künstlern, die Euch noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Es spielen: Rockin‘ Halleluja feat. Risk und David Hanselmann, Dante Thomas, Bananafishbones, Fools Garden, Julia Neigel und Chris Thompson, langjähriger Frontman von Manfred Mann’s Earthband, herausragender Sänger und hochbegabter Songwriter. Aus Thompsons Feder stammen auch Lieder, die andere zu Hits gemacht haben: „You’re the Voice“, mit John Farnham berühmt geworden, wird auch bei der blacksheep Charity Night im Intersport redblue in Heilbronn erklingen.

Auch die Biographie von Albert Hammond liest sich spannend. Er selbst wurde mit Songs wie „Free electric Band“ oder „I’m a train“ weltberühmt. Aber wer weiß schon, dass Hammond Welthits geschrieben hat wie „One Moment in Time“ für Witney Houston, „The Air that I breathe“ für die Hollies, „When I need you“ für Leo Sayer oder „I don’t wanna lose You“ und „Way of the World“ für Tina Turner? Der gebürtige Londoner wurde 2008 in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

Rockin‘ Halleluja feat. Risk und David Hanselmann

Beginn: 18 Uhr

Echte Classic-Rock-Musik trifft auf authentischen Afro-Amerikanischen Gospel: Das ist Rockin‘ Halleluja mit der Gruppe Risk und ihrem Ausnahmesänger David Hanselmann sowie Jimmi Love‘s Harlem Praise Family.

Das Programm hat im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart monatelang Erfolge gefeiert. Es ist das Beste aus zwei Welten. Die Ecken und Kanten der Rockmusik und die Fülle und Wärme des Gospels gehen hier eine dynamische Symbiose ein, vereint in einer glanzvollen, energiegeladenen Performance, die ergreifender und mitreißender nicht sein könnte. Wir freuen uns auf David Hanselmann, die Band Risk und die Harlem Praise Family unter Leitung von Jimmi Love. David Hanselmann ist aus der deutschen Rockmusikszene nicht wegzudenken. Im Laufe seiner langen Karriere veröffentlichte er unzählige Alben und Singles, gründete verschiedene Bands, unter anderem das Duo „Blue Eyed Soul“ mit Berti Kiolbassa und „The Dudes“, und trat als Support mit Größen wie Country Joe Mc Donald, Lionel Richie oder den Bee Gees auf. Als junger Mann sang er über zehn Jahre lang bei Pur mit. Seit 2013 ist er Leadsänger bei der Gruppe Risk.

Golden Gospel Singers Allstar Jimmi Love ist ein Allroundtalent. Produzent, Komponist, Sänger (der acht Oktaven beherrscht), Musiker (der sieben Instrumente spielt), Schauspieler und noch vieles mehr. Und er ist der Gründer der „Harlem Praise Family“, einem Chor, der mit schwarzen US-Gospel, Spirituals und Pop direkt unter die Haut geht. Risk aus dem Großraum Stuttgart ist seit über 30 Jahren mit energiegeladener Rockmusik im In- und Ausland unterwegs. In ihren ungeheuer vielseitigen Gigs ist ein Streifzug durch 40 Jahre authentischen Rock und eigene Songs zu hören.

