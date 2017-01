Blade Runner

Die makaber-melancholische Geschichte vom Androidenjäger Rick Dickard, der sich in eine Roboterfrau verliebt, deswegen an seinem düsteren Beruf zu zweifeln beginnt und in eine existenzielle Krise stürzt. Der 1968 erschienene Science-Fiction-Roman, der scharfsinnig und mit schwarzem Humor die Grenze zwischen Menschen und den Maschinen, die sie konstruiert haben, erkundet, und damit gerade im sogenannten digitalen Zeitalter große Aktualität hat, legendär verfilmt und nun auf der Theaterbühne.