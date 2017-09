PETRA BAGNARELLI und ihr BIG BLASEBELG ORCHESTRA schaffen das Kunststück:die kleine Italienerin mit der großen Stimme singt vom fahrenden Volk des Zirkus, von den raindogs - den Ausgestoßenen am Trafalgar Square, von der Liebe auf den Champs-Élysées, vom Stolz der andalusischenFrauen - und in italienisch? Der Sprache ihrer Heimat?`Invito ad una vita in blues´......lassen Sie sich einladen an den Hafen von Napoli, an den Trevi-Brunnen und die spanische Treppe in Roma,...und lassen Sie sich mitnehmen in die betörende, explosive, zarte und freche, dunkle und helle Welt einer Sängerin, die mal Kindfrau, mal Nachtschattengewächs ist.Mit Gitarre, Akkordeon, Tuba, Glockenspiel, Harmonium, Bassklarinette und anderen wundersamen Klängen zaubern die Musiker Uli Gonser, Stefan Labude und Joachim Stahl den Hintergrund und Spielplatz, die europäische Bühne für die Lieder und Chansons der SIGNORA BAGNARELLI.