Blast of Eternity 2017

Living Sacrifice

Deathmetal/Deathcore aus den USA. Mit über 25 Jahren Bandgeschichte zählen sie zu den Legenden in der Welt des christlichen Metal. Das erste Album von Living Sacrifice war noch im Thrash Metal verwurzelt. Später widmete sich die Band mit dem nächsten erfolgreichen Album „Nonexistent“ zunehmend dem Death Metal. Auf den folgenden Alben perfektionierte die Band ihre Mischung aus Thrash- und Death Metal, was in „Reborn“ seinen vorläufigen Höhepunkt fand. 2003 löste sich Living Sacrifice nach sechs Studioalben und unzähligen Touren u.a. mit P.O.D., Project 86 und Zao vorläufig auf. Fünf Jahre später feierten sie nach ersten Gerüchten, die Band stehe wieder im Studio, auf einer großen USA Tour zusammen mit Demon Hunter und Oh, Sleeper ihr Comeback.www.facebook.com/livingsacrifice

Death Therapy

Industrial Groove Metal/Avantgarde. Die neue Band von Jason Wisdom, dem Originalsänger und Bassist von Becoming the Archetype. Jason Wisdom will etwas erschaffen, das fehlt. Seine Band Death Therapy ist eine Zwei-Mann-Combo, die sich schwer in ein Genre einordnen lässt. Es ist groovig und industrial, erinnert mal an Korn und an Marilyn Manson. Und es enthält null Gitarre.www.facebook.com/deaththerapy

The Buried

Wie der Name schon vermuten lässt, bekennen sich The Buried in jeder Hinsicht zu Old-School Death’n’Roll der Neunziger, inklusive des Buzzsaw-Gitarrensounds und eingängigen Midtempokompositionen die von gegrowlten Leadvocals unterstützt werden – ganz wie es die Fans dieses Metalablegers seit dem Release von Wolverine Blues im Jahre 1993 gewohnt sind.www.facebook.com/theburied

Undawn

Melodic Metalcore. Undawn ist eine Metalband sehr junger und talentierter Musiker aus den Niederlanden. Sie definieren sich über ihre Liveauftritte. So supporteten sie bereits Größen wie Soulfly und Textures.www.facebook.com/undawn

Fleshkiller

Fleshkiller bieten eine Mischung aus brachialem Oldschool Death Metal und progressiver Schönheit. Mit ihrem ersten Album „Awaken“ setzen sie die Messlatte für zukünftige Veröffentlichungen im Progressive Death Metal hoch und etablieren sich als Band, mit der gerechnet werden sollte.www.facebook.com/fleshkillerofficial

The Prophecy 23

Abgehtauglicher Party Thrash mit einer Prise Death, Hardcore und Punk machen jede Show zu einem besonderen Erlebnis. Ihre Hits „Party Like It’s ’84“, „No Beer – What A Mess“ oder „From The Basement To The Pit“ laufen mittlerweile nicht mehr nur auf Underground-Partys sondern haben ihren festen Platz gefunden in den Playlisten bekannter Metal-DJs.www.facebook.com/theprophecy23

African Corpse

Brachialer Gesang, kompromissloses Zusammenspiel der Gitarren und aggressiv treibende Rhythmen. Die junge Thrash Death Formation aus dem Raum Heilbronn (Baden-Württemberg) steht für die eiserne Härte und die Brutalität des Lebens.Ihrem Lied “African Corpse” verdankt die Band ihren Namen. Es handelt vom tagtäglichen Hunger und dem Sterben der Ärmsten der Armen in der dritten Welt. Diese weltweite Ungerechtigkeit gilt es zu bekämpfen. African Corpse mahnt dazu nicht wegzusehen. Dies hält die Band ihren Hörern mit energischer Deutlichkeit vor Augen.www.facebook.com/africancorpse