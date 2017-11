Blaufeldener Weihnachtskonzert 2017

× Erweitern Projektchor bei ihrem Auftritt im Spektrum Blaufelden Projektchor bei ihrem Auftritt im Spektrum Blaufelden

Das diesjährige Weihnachtskonzert findet am Samstag, den 16. Dezember 2017 um 17.00 Uhr in der katholischen Kirche in der Ostlandstraße statt.

Nach vielen erfolgreichen Auftritten beim Weihnachtskonzert in Weikersheim ist die Musikschule Hohenlohe auch in Blaufelden zu Gast. In der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche veranstaltet das Kulturamt Blaufelden ein Konzert mit dem Titel „The Spirit of the Season“.

Unter der Leitung von Frau Hanna Markowski bereitet Ihnen der Chor der Musikschule mit ein paar Gastschülern in unterschiedlichen Besetzungen eine Auszeit aus dem vorweihnachtlichen Trubel.

Dabei erklingen sowohl klassische und bekannte als auch ein bisschen außergewöhnliche Stücke. Mal ruhiger, mal etwas peppiger.

Es wäre schön, wenn Sie den „Spirit“ – also den besonderen Geist – durch Musik und Gesang ein wenig nachspüren, die Vorbereitungen vor dem großen Weihnachtsfest außen vorlassen und ein wenig zur Ruhe kommen.