Blechbixn - "Aus.Äpfe.Amen."

Für dieses Jahr haben sich die Blechbixn so einiges zurecht gelegt- zu hören am 25. November in den Kammerspielen. Und das mit noch mehr Blech – Tine Westermair sorgt mit einer weiteren Trompete für eine gehörige Menge an Brass!

Mit neuen Songs und frechen Texten machen die vier Mädels Schluss mit Klischees und legen Tatsachen auf den Tisch. Passend dazu der Titel zur Tour im Herbst: Aus. Äpfe. Amen.Die gleichnamige CD wird voraussichtlich im Oktober 2017 erscheinen – Stichwort: Bayerische Spice ... ähm Brass Girls.