Blickwechsel Weihnachtsmarkt

Stuttgart mit unseren Augen

Im Rahmen des Projektes Blickwechsel des Caritasverbands für Stuttgart und der Baden-Württemberg-Stiftung wurden so genannte Menschen mit Behinderung zu Gästeführerinnen und Gästeführern in Stuttgart ausgebildet. Das Besondere an einer Führung mit den Gästeführern aus dem Projekt Blickwechsel ist ihre Art des Erzählens. Mit viel Spaß und Engagement erzählen sie Geschichten und Geschichtliches über Stuttgart und lassen auch eigene Erfahrungen und Vorlieben mit in die Führung einfließen.

Bei diesem heiter besinnlichen Rundgang über den Stuttgarter Weihnachtsmarkt erfahren Sie Historisches zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt und wie verschiedene Weihnachtsbräuche entstanden sind. Mit Geschichten und Gedichten stimmen wir Sie auf das Weihnachtsfest ein.