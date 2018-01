Kopfsalat

Blickwinkel

Improvisiertes Theater in Spielfilmlänge

Alles hat seine Geschichte. Aus leeren Räumen war ein Zuhause geworden, aus einem Zuhause wurden leere Räume. Jeder Fleck Erde ist Austragungsort von Konflikten geworden, jeder Gegenstand ist Zeuge von Schicksalen. Wir werden Gefangene unserer Welt bleiben, doch die gute Nachricht ist: da steckt auch viel Frohsinn drin.Also Augen auf und durch. An diesem Abend nehmen wir uns Zeit für das, was uns bewusst oder unterbewusst verbindet. Kopfsalat erzählt von Menschen, deren Geschichte sich an einem Punkt berührt, trifft oder aus der Bahn wirft. Kopfsalat erzählt Geschichten. Aus anderen Blickwinkeln.