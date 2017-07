Blindfall - A Long Way To Fall - Alterna Story - Smokin Penguins

# Blindfall

Ihr steht auf herzerweichende Texte und fröhliche Melodien? Dann ist die neue Blindfall-EP „A New Day“ vielleicht eher nicht euer Ding.

Mal düster und melancholisch, mal dreckig, aber immer energiegeladen kommt der Sound der Alternative Crossover Metaller aus dem Raum Freiburg daher.

„A New Day“, passender könnte der Titel der neuen EP nicht lauten. 2013 stand die Band vor einem Wendepunkt. Der Umzug der 2005 in Granada (Spanien) gegründeten Band nach Deutschland hatte kurz darauf den Austritt der beiden französischen Mitglieder zur Folge. Die beiden Gründungsmitglieder Inga Roser (Vocals) und José Maria Gutierrez (Bass) ließen sich von ihrem Weg aber nicht abbringen und fanden in Rick "Ripper" Matthis (Guitar) und Marcel Hellstab (Drums) schnell passenden Ersatz.

Nicht nur das Basislager und die Besetzung der Band haben sich geändert. Zu erkennen ist Blindfall immer noch eindeutig an der kraftvollen Stimme und dem prägnanten Bass, dennoch hat sich die Musik weiterentwickelt und schlägt mit rockigen und punkigen Elementen sowie eingängigen und ausgefeilten Vocals neue Wege ein und mit der neuen EP beginnt für die Band „A New Day“.

# A Long Way To Fall

A LONG WAY TO FALL, das sind Bastian, Daniel, Kevin, Pascal und Thiemo. 2016 gegründet, hat die aufstrebende Stuttgarter Band bereits wenige Monate später die erste selbstproduzierte Single „Last Attempt“ veröffentlicht. Durch die verschiedenen musikalischen Backgrounds der Bandmitglieder entwickelte sich ein eigenständiger Sound, welcher sich deutlich von dem Standard Metalcore der gängigen Szene abzugrenzen weiß. Das Quintett zeichnet sich durch Innovation, richtungsweisender Dynamik, sowie energievollen Riffs und einem Zusammenspiel aus kraftvollen Growls und melodiösen Clean Vocals aus.

Mit dem Release ihrer Debüt-EP „Hatemosphere“ stehen alle Zeichen auf Sturm und die Band wird sich schon sehr bald in der nationalen Metal-Welt behaupten können.

# Alterna Story

Alterna Story sind vier sympathische Musiker sesshaft in Stuttgart und Ulm. Durch breite Gitarrenriffs, einer druckvollen Bassgitarre, sowie ab und an eine klangvolle Westerngitarre, stellen sie ihren eigenen neuen Sound auf die Beine.

Deutschsprachiger Alternativrock triftt auf Postrock. Die Songs handeln dabei über die Gesellschaft und Mitmenschen, den täglich konfrontierten Alltag, sowie die wichtigen Momente und Dinge im Leben.

# Smokin Penguins

Pinguine gründen Banden um organisierte Verbrechen zu begehen, wie anderen Pinguinen Kieselsteine zu stehlen, um bei den Weibchen zu imponieren. Wir haben uns nur aus einem Grund gegründet: Gute Musik zu machen, diese in die Welt hinaus zu tragen und Spaß daran zu haben. Wir sind die Smokin Penguins aus Gerlingen bei Stuttgart, eine sich im Sommer 2015 zusammen gefundene Band. Wir haben unsere musikalische Identifikation in einer gesunden Mischung aus Punkrock und Alternative Rock gefunden. Wir stehen auf verzerrten Röhrensound, was sich in unseren Songs widerspiegelt.

Jedes einzelne Konzert ist für uns ein inneres Kieselsteine sammeln.