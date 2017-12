Bliss - Tells Angel

Schoggi, Chäs und HellebardenWir befinden uns im Jahre 2016 nach Christus. Ganz Europa ist von Schubidubi-Kamillentee-Formationen und Weichspülschlager „besetzt“. Ganz Europa? Nein! Ein von unbeugsamen Schweizern bevölkertes Ländli hört nicht auf, dem dauergewellten Dauergegrinse lässig Widerstand zu leisten.Mit „Tell’s Angels“ präsentieren die fünf Sänger von Bliss ihr neuestes Comedy-A-Cappella-Programm. Mit Witz und Charme, helvetisch-robuster Spielfreude und einer im A-Cappella-Genre selten gesehenen Bühnenpräsenz sind Bliss wild entschlossen, Teutonien ganz ohne Pauken und Trompeten, dafür mit unglaublicher Wucht und engelsgleicher Herzlichkeit einzunehmen. Die gestandenen Mannsbilder treffen die Töne präziser als Tell den Apfel und setzen so zu schillernden Höhenflügen an. Bliss ist Entertainment pur!Es sind nicht nur die ohne Zweifel beeindruckenden Songarrangements, die Bliss einzigartig machen, auch nicht die perfekte Show der fünf gestandenen Schweizer Mannsbilder. Auch dass sie allesamt schöne Männer sind, die manches Herz im Publikum höher schlagen lassen …. pah!Das Entscheidende bei Bliss ist die unbändige, überaus positive Spielfreude. Sie ist so ansteckend, dass man weder Aug‘ noch Ohr von ihnen lassen kann. Und wenn die Show vorüber ist, hat man sogar vergessen, dass es A Cappella war. Jubelschreie und Standing Ovations inklusive.Bliss erhielt im Juli 2014 beim Internationalen A Cappella-Wettbewerb in Graz fünf Auszeichnungen. Den 1. Preis und den Publikumspreis in der Kategorie Comedy, den 1. Preis im Pop, und eingerahmt wurde der Preishagel durch zwei Golddiplome.www.bliss.ch