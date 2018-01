Vier Hände an drei Plattenspielern und zwei Mixern mit einer Mission - den Funk in die Clubs zurück zu bringen. Die beiden Turntable-Akrobaten Run iniQ & Tobe Tronic sind als BLOCKROCKIN DJ Team bekannt. Bereits seit 2012 sorgen sie für Bewegung im Süden Deutschlands. HipHop- und Funk-Elemente verbinden sich mit knackigen Beats und pumpenden Basslines. Breaks und Elektronisches kombinieren die beiden mit Acapella-Cuts und schaffen so eine einzigartige Mischung aus Classics und Neuem.

