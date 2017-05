Blue Moon - Unter dem blauen Mond

Eine musikalische Traumreise in die Nachtmit dem Ensemble der Freilichtspiele und Ekki Busch mit Band

In einer Vollmondnacht schläft man anders, hat heftigere Träume. Schlafwandler scheinen dann ungewöhnlich aktiv zu werden.

Und erst die Romantiker, die Schwelger und Melancholiker! Liebesschwüre unter dem Vollmond halten länger, sagt man. Und dann sind da ja noch die Vampire und Werwölfe. Das Mondlicht bringt all das zum Vorschein, was sich so gerne in der tiefen Dunkelheit der Nacht versteckt: unsere Ängste und Sehnsüchte, Träume und Leiden-schaften.

Ganz selten geschieht es, dass es innerhalb eines Monats einen zweiten Vollmond gibt. Im Englischen spricht man dann vom „Blue Moon“, vom blauen Mond.

Ekki Busch, der jahrelang durch den Theaterspaziergang der Freilichtspiele geführt hat, und zahlreiche weitere SpielerInnen und SängerInnen aus dem Ensemble begleiten uns auf eine sehr persönliche Reise in die Nacht. Mit bekannten Songs, vom Rockhit bis zum Schlager, erzählen sie vom Nichteinschlafenkönnen und Nichtwieder aufwachen wollen, von quälender Einsamkeit und leiden schaftlicher Zweisamkeit, von weinenden Kindern und verzwei felten Eltern, von wilden Feiern und durch zechten Nächten.

Das Zirkusdach des Haller Theaterzelts wird so zur nächtlichen Sternenkuppel.

Premiere am 29. Juli 2017, 20 Uhr, Haller Theaterzelt