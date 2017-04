Das Acoustic-Trio nimmt sein Publikum mit auf eine Reise, in der es Neues in Altem und Altes in Neuem zu entdecken gibt. Mit Stimme (Andrea Maria Adamietz), Geige (Judith Kucharski) und Gitarre (Andreas Kucharski) entsteht ein ganz eigener Klang, der Hits aus den letzten Jahrzehnten in neuen Farben erstrahlen lässt.