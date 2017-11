Northern Lights

× Erweitern Bluegrass Jamboree Bluegrass Jamboree

Bluegrass & Americana Music Konzert mit dem Trio “Lula Wiles" (Americana Songwriting), der “Lonesome Ace String Band” (Oldtime Music) und der “Lonely Heartstring Band” (Contemporary Bluegrass) plus Festival Finale Session. Die Idee, bunte und oft noch wenig bekannte Facetten der Bluegrass-, Folk-Roots- und Americana Music in einem regelmäßigen, hochkarätigen abendfüllenden Programm darzustellen, hat eine derart enorme Resonanz hervorgerufen, dass im November/Dezember 2017 mittlerweile der neunte Treck des „Bluegrass Jamboree! – Festival of Bluegrass and Americana Music“ durchs Land reisen wird. Die drei Frauen von „Lula Wiles“ aus Boston verweben modernes Americana-Songwriting mit traditionellen Instrumenten zu einem intensiv gefühlvollen Klang. Die drei Herren der „Lonesome Ace String Band“ aus Toronto hingegen verwandeln innerhalb kürzester Zeit jeden Konzertsaal in musikalische Hillbilly-Schober im Stil der 1940er. Komplex, modern und virtuos zieht dagegen die „Lonely Heartstring Band“ aus Boston mit Contemporary Bluegrass ihre Hörer in einen Bann, dem so schnell niemand mehr entkommen kann.