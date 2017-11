Das Bluegrass Jamboree! – Festival of Bluegrass and Americana Music ist eines des der außergewöhnlichsten Festivals auf deutschem Boden. International gefeierte Musiker und Newcomer ziehen im legendären Banjo-Bus durchs Land und begeistern mit ihrer Musik Kritiker und Fans gleichermaßen.

Der Bluegrass setzt sich aus Elementen traditioneller Folk Musik europäischer Auswanderer, Klängen der afrikanischen Sklaven und Kirchenmusik der südöstlichen Staaten der USA zusammen. All diese Musikrichtungen wurden von Bill Monroe in den Bergen von Kentucky und Tennessee zu einer einzigartigen Musik vereint. Und von dort aus hat sich der Bluegrass den Weg zurück in die weite Welt gebahnt. Veranstalter Rainer Zellner hat mit dem Bluegrass Jamboree! Ein Festival geschaffen, das dem Bluegrass huldigt und die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Das Konzept ist dabei denkbar einfach. Mehrere hochkarätige Bands und Newcomer bestreiten gemeinsam eine dreiwöchige Tour und tingeln mit dem Bus durch Deutschland. Sie machen in zahlreichen Städten Halt und liefern atemberaubende Shows ab. Das Publikum wird dabei der unglaublichen Energie der Live-Musik ausgesetzt. Gemeinsam mit den Bands tanzen, lachen, trinken und singen die Zuschauer. Mittlerweile lockt das Festival auf Rädern jährlich gut 5.000 Zuschauer an. Und der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Denn das Publikum kann neben den etablierten Künstlern auch die Grammy-Stars von morgen hautnah erleben. So haben sich Vollblutmusiker wie Steep Canyon und Della Moe einen Auftritt beim Bluegrass Jamboree! nicht entgehen lassen.

Erleben Sie auf dem Bluegrass Jamboree! Musik wie noch nie zuvor. Hier werden Ihnen beste Unterhaltung und wunderbare Musik geboten. Dieses Festival ist ein absolutes Muss für alle Bluegrass-Fans und ein Highlight der deutschen Konzert-Szene!