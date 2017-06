Blues Nacht Leingarten

× Erweitern Ignaz Netzer Quartett

Was einst als kleinere Veranstaltung für Bluesfreunde in Leingarten und Umgebung begann, ist heute eine feste Größe im Veranstaltungsspektrum des Unterlandes. Die Blues Night Leingarten feiert am 14, Oktober 2017 ihr 20jähriges Jubiläum.

Aus diesem Grunde haben der Kulturmarkt Leingarten und der künstlerische Leiter Ignaz Netzer ein hochkarätiges Programm mit drei international anerkannten Bands für die Freunde dieser Musik aus nah und fern auf die Beine gestellt, Beginn wird um 20 Uhr in der Eichbott-Halle sein.

Andi Unters Bluesorchester aus Bamberg widmet sich mit viel Spielfreude dem frühen Blues der 20er und 30er Jahre. Mit mehrstimmigem Gesang, Blechgitarre, Kontrabass, Mandoline und Geige verbreitet die Truppe um den jungen Frontmann Andi Unter ansteckend gute Laune und schaut auch über den Tellerrand des Blues hinweg, wenn gelegentlich ein tanzbarer Schlager der „Golden Twenties” präsentiert wird,

Mit der Match Box Blues Band aus Frankfurt um den Sänger und Harpspieler Klaus Mojo Kilian und den Gitarristen Bernd Simon kommt erneut eine klassische Chicago Blues Band nach Leingarten, Mojo Kilian gilt als unbestrittener Experte in Sachen Blues und erzeugt auf seinen Mundharmonikas Gänsehaut verursachende Töne und Melodien, Das Quartett existiert seit mehr als 2 J ahrzenten und gilt als feste Größe in der europäischen Bluesszene,

Nicht nur für Gitarrenfreunde spannend wird es, wenn Werner Acker und Ignaz Netzer (Foto) zusammen die Bühne betreten. Der filigrane Hochschuldozent und gefragte Begleitgitarrist trifft auf den rundum geerdeten Bluesman, Zusammen mit Hans Schuller am Kontrabass und Peter Schmidt am Schlagzeug bilden sie das Ignaz Netzer Quartett,

Und wie immer in Leingarten werden sich am Ende der Veranstaltung alle Musiker des Abends zum gemeinsamen Improvisieren auf der Bühne versammeln,

Der Kulturmarkt empfiehlt für diesen Abend eine rechtzeitige Nutzung des Kartenvorverkaufs an den bekannten Von/erkaufsstellen.

Vorverkauf: 25,- € , Abendkasse: 27,- €