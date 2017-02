Bluesfrühling 2017

Vom 31. März bis 29. April dauert der Bluesfrühling in Mühlacker, mit drei Konzerten hochkarätiger Bands im Uhlandbau. Der Auftritt von Miss Zippy & The Blues Wail am Freitag, 31. März bildet den Auftakt zu dieser kleinen feinen Reihe. From Delta Roots to Modern Blues & Swing - dies beschreibt die Musik von Linda Krieg alias Miss Zippy & The BluesWail recht gut. Die Band ist gespickt mit hochkarätigen Musikern aus der Rhein-Main-Szene und zeichnet sich durch ihre stilistische Bandbreite aus, die von Chicago- oder Modern Blues, über Rock, Soul und Funk bis hin zu Jazz und Swing reicht. Dabei zeigt Frontfrau Linda gekonnt ihre Faszination für die Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten der Bluesharp. Neben wenigen Klassikern präsentieren Miss Zippy & The BluesWail ein überraschendes Programm, das selten auf deutschen Bühnen zu hören ist. Südstaaten-Feeling ist angesagt. "Pure Emotion verwandelt den Saal in einen Club im Schwarzen Viertel von New Orleans." - so die Südwest-Presse im Mai 2015. Hier klingt der Blues wie Moll mit einer dicken Prise Hoffnung.Wer schwermütigen 08/15-Blues erwartet, sitzt auf dem falschen Pferd, denn hier geht's erfrischend und rhythmisch zu.