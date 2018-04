Technoides Märchen von Josepha Grünberg und Jessica Weisskirchen,in Kooperation mit dem Club Alpha 60 e.V.

Erstmals kooperieren die Freilichtspiele unter der Intendanz von Christian Doll mit dem Club Alpha 60, dem ältesten soziokulturellen Zentrum Baden-Württembergs. Am 28. Juli wird ein Ensemblemitglied der Freilichtspiele, die junge Berliner Schauspielerin Josepha Grünberg, auf der Bühne des neuen Club-Alpha-Zentrums in der Spitalmühlenstraße das technoide Märchen „blutrot.“ zeigen, das sie gemeinsam mit der Regisseurin und Autorin Jessica Weisskirchen entwickelt hat. Im Anschluss an die Vorstellung steigt dann eine der legendären Beating-Clubnächte des Club Alpha 60 mit zahlreichen Live-DJs. Der besondere Bonus: Für alle Karteninhaber der Vorstellung ist der Eintritt zum „Beating“ frei! Zudem erhalten Club-Alpha-Mitglieder an der Abendkasse ermäßigten Eintritt für das Techno-Märchen.