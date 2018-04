Schon zwei Jahre ist die letzte BNCexpress Label Night her, Zeit, dass sie zurückkehrt. Am 12. Mai findet die Label Night wieder in der Live Factory statt.

Natürlich wird Gründer DJ Promenade dabei nicht fehlen. Ebenfalls mit dabei: Das Duo One Way, bestehend aus Sensimilia und ihrem Mann Doc.da.name, bereits seit letztem Jahr Teil von BNCexpress. Die Sets der beiden sind voller Feuer Energie, zu ihrem Repertoire gehören unter anderem Neurofunk, Old-School Jungle, Ragga Vibes und 90‘s Jump-Up.