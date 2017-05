Body Music – Zwei Floors Special

Wir schöpfen unsere Möglichkeiten voll aus. Unsere neue Raucherlounge kann abgekoppelt vom Main-Bereich als eigener Floor

betrieben werden, gerade natürlich im Sommer hochherrlich, wenn wir noch die neu eingesetzten Türen zur Terrasse auffalten. Und

genau deswegen wird in dieser Nacht auf zwei Floors bisschen der Body trainiert: Während drüben unsere Urgesteine Pash und

Saschko den typischen Kowa-Signature-Sound kredenzen, bringen auf Floor 2 die Hausbois etwas freestyligen House-Wind rein.

Das Duo ist seit einiger Zeit auch als Veranstalter aktiv und beschallt sowohl als DJs aber auch Veranstalter diverse Buden mit ihrer

Philosophie: "Claps auf den Arsch, Hi Hats for your Mind und Kickdrum fürs Herz." Die beiden Hausbois versprechen nix und halten

alles: New Skool trifft Classics, moderne Sounds mischen sich mit klassischen Flächen und Piano-Loops - blumiger Bling Bling-

House gepaart mit rauen Pushup-Sounds.