Zum Monatsende kann man das Phrasenschwein anwerfen und festhalten: Alles neu machte

der Mai. Viele frische Gesichter poppten in unserem Mai - Programm auf und das ist gut so. Und zu guter Letzt gibt es noch ein smartes Gesicht mehr: Jochen Pash wird bei seiner Body Music von Pierre Remy unterstützt, ebenfalls zum ersten Mal im Kowalski . Hello Pierre, mach mal bisschen Remydemi! Noch einer für das Phrasenschwein. Pierre Remy ist via Events wie Nacht: fug und Deep.tut.gut und seiner kompakten Mischung aus Deep und Minimal in Stuttgart

bekannt geworden und hat sich längst von der Schweiz bis nach Berlin oder Leipzig, wo er auch momentan residiert, einen Namen gemacht. Der nice Guy zieht mit seiner „Volksmusik für junge Leute“, wie er seinen Sound ironisch auf FB bezeichnet, die neue Techno - House - Generation an und das ist ebenfalls gut so. Junge Menschen braucht das Disco - Land, weil die Alten kommen ja

irgendwann doch immer seltener vorbei.