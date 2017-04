Body Voice Ensemble

Wieder einmal steht die Gruppe „BodyVoice“ unter der Leitung von Helga Kröplin und der musikalischen Begleitung von Conny Reese auf der Bühne. Unter dem Motto „Schön, schaurig, schräg“ setzt sie zum Thema ‚Animalisch-Tierisch-Bestialisch’ Texte und Lieder in Szene. Das Programm von BodyVoice ist über einen längeren Zeitraum entstanden: 10 Personen haben einen Dschungel vielfältiger tierischer Spezies durchstreift und sind dabei auch auf allzu Menschliches gestoßen. Sie haben sich an Erzähltes und Gesungenes herangepirscht. Es wurde herumgeschnüffelt, aufgelauert, gelockt und gejagt – aber auch still gelauscht und hin und wieder gegrast und geweidet.