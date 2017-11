Böckinger Julbock Weihnachtsmarkt

An bunten Ständen werden wieder Selbstgemachtes, Christbäume, Kulinarisches, Dekoratives, kleine Geschenke und Aktionen zum Mitmachen rund um Advent und Weihnachten angeboten. Für ein abwechslungsreiches, vorweihnachtliches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz, Gesang und einigen Überraschungen ist gesorgt. Das "Café im Tolstoi" lädt zum gemütlichen Sitzen ein. Am Stand des Böckinger Rings kann auch das Böckinger Heimatbuch erworben werden. Den Abschluss bildet am Sonntagabend um 19 Uhr das Kirchenkonzert in der Böckinger Stadtkirche.